توصية لنحو 40 ألف ياباني بمغادرة منازلهم خوفا من إعصار قادم

أوصت السلطات اليابانية 38 ألف شخص من سكان 4 محافظات تقع جنوب غرب جزيرة كيوشو بمغادرة منازلهم بسبب الإعصار "برابيرون".

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وتشمل هذه التوصيات سكان المحافظات كاغوشيما وكوماموتو وفوكوكا وميادزاكي.

ويتجه الإعصار "برابيرون" إلى اليابان من جهة البحر، وهو يتسبب في هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة. وسجلت محافظة أوكيناوا هطول 184 ملليمترا من الأمطار خلال 3 ساعات. وقالت الأرصاد الجوية اليابانية إن هذا المطر أصبح الأكثر شدة في هذه المنطقة منذ 50 عاما.

وحاليا تبلغ سرعة الرياح وسط الإعصار 35 مترا في الثانية.

وتحذر الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات طينية وفيضانات في المناطق التي سيجتاحها الإعصار.

المصدر: نوفوستي