مسؤول إيراني: بعض الدول تعمل على جعل الغيوم فوق إيران عقيمة وتسرق الثلوج

كشف مسؤول إيراني أن دولا، لم يسمها، تشن حربا مناخية على بلاده، من خلال تغيير الظروف المناخية فيها وجعل الغيوم عقيمة أو سرقة الغيوم المحملة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، العميد غلام رضا جلالي، كشف "خيوطا لتدخلات أجنبية تهدف إلى تغيير الظروف المناخية في إيران".

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وأوضحت الوكالة أن جلالي أكد في تصريح للصحفيين، على هامش مؤتمر زراعي انعقد في مدينة كرج الواقعة غرب البلاد، وجود "شبهات بتدخلات أجنبية، وأن المراكز العلمية أجرت دراسات وتوصلت إلى أطراف خيوط بوجود فرق مشتركة من بعض الدول قامت بتدخلات في الظروف المناخية الإيرانية لجعل الغيوم عقيمة أو سرقة الثلوج".

ولفت رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران إلى أن "التهديدات الزراعية والبيئية تبلورت اليوم حول موضوع الاقتصاد، حيث يسعى الأعداء للدخول إلى المجال الزراعي الإيراني والإضرار به بمختلف السبل".

وأشار في هذا السياق إلى أن مظاهر "هذه الحرب" تجلت في "تعرض محصول الزيتون في البلاد لمرض أدى إلى تلف قسم كبير منه، أو في مجال تربية الدجاج البيّاض، حيث تأثرت محافظة برز من ذلك. وأيضا شهدنا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة هجومين بيئيين، ولكن لم يتم الكشف عن جذور ومنشأ ذلك".

المصدر: فارس