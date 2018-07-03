خلافا لسلفه.. رئيس المكسيك الجديد مرتاح لترامب

عبر الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن ارتياحه بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هنأه فيها بفوزه في الانتخابات.

وقال الرئيس المكسيكي الجديد على صفحته في "تويتر": "تلقيت مكالمة هاتفية من دونالد ترامب، تحدثنا لمدة نصف ساعة، واقترحت عليه تطوير اتفاقية شاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع التنمية، التي من شأنها خلق فرص عمل في المكسيك، ومن خلال ذلك، الحد من الهجرة وتحسين الوضع الأمني".

وأضاف لوبيز أوبرادور أن "العلاقة كانت في إطار الاحترام، والآن سيكون ممثلونا على تواصل".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترامب ورئيس المكسيك السابق إنريكي بينيا نييتو، شهدت توترا بسبب مسألة الهجرة وكلفة بناء الجدار الذي يريد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك.

وفي الوقت الذي كرر فيه ترامب تهديد المكسيك وطالبها بدفع كلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية-المكسيكية، أكد نييتو أن "المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة الجدار. لن تدفع الآن ولا في أي وقت آخر".

وأدى اتصال هاتفي "مشحون" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المكسيكي إنريكي بينيا نيتتو، في وقت سابق إلى تأجيل الأخير زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.

وتسبب الاتصال في مزيد من التوتر في العلاقة بين الزعيمين، حيث كشفت تقارير إعلامية أن "ترامب فقد أعصابه أثناء المكالمة" وأوصل المحادثات حول الجدار الحدودي بين البلدين إلى طريق مسدود.

المصدر: وكالات