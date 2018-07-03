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حظر التنانير في المدارس البريطانية مراعاة لمشاعر المثليين

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حظر التنانير في المدارس البريطانية مراعاة لمشاعر المثليين
Sputnik Evgenya Novozhenina
أرشيف
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حظرت 40 مدرسة بريطانية على تلميذاتها ارتداء التنانير، وذلك تقديرا لمشاعر المثليين.

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وكتبت صحيفة "Daily Mail" أن مدرسة ساسكس الواقعة في مدينة ليويس، أصبحت أول مدرسة تلزم كل تلميذاتها منذ سبتمبر العام الماضي بارتداء البنطلون.

ونقلت الصحيفة عن مديرة هذه المدرسة، توني سميث، قولها: "يعود سبب تغيير الزي المدرسي إلى الاحترام والمساواة في الحقوق. والآن يرتدي كل تلاميذنا الزي المدرسي نفسه، وهذا أمر حكيم، ويخفض على الأرجح إمكانية انتهاك الحقوق. إنه زي محايد جنسيا، وكنا نفكر كثيرا في جعله محايدا حقا".

وأفادت الصحيفة بأن ذوي طلاب مدرسة فيليبس الواقعة في مدينة بيوري، حيث تم إدخال الزي المدرسي المحايد جنسيا، يشكون من أنه لم يناقش هذه المسألة معهم أي من المسؤولين في المدرسة.

المصدر: نوفوستي

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