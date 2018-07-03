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خبراء أمريكيون يحصون ترسانة الصين النووية!

أخبار العالم

خبراء أمريكيون يحصون ترسانة الصين النووية!
AFP
بكين - 2015
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يعتقد خبراء أمريكيون أن الترسانة الصينية تضم 280 رأسا نوويا، وفق ما ذكرته مجلة أكاديمية أمريكية متخصصة بالشؤون النووية.

مجلة "Bulletin of the Atomic Scientists" نقلت عن هانز كريستنس، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، وروبرت نوريس، الخبير البارز في هذا الاتحاد أن "الصين تواصل برنامجها الخاص بتحديث الأسلحة النووية الذي انطلق في ثمانينيات القرن الماضي".

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ووفق تقديرات هذين الخبيرين، تمتلك الصين على وجه الخصوص، 48 صاروخا بحريا باليستيا.

ويلفت الخبيران إلى أن الصن "ردا على نشر الولايات المتحدة نظام الدرع الصاروخي في منطقة المحيط الهادئ، زودت عددا من صواريخها العابرة للقارات برؤوس حربية مختلفة".

المصدر: نوفوستي

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