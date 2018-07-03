صحيفة: التحقيقات حددت مكان اثنين من المشتبه فيهما بتسميم سكريبال

نقلت صحيفة "The Sun" عن مصدر لم تذكر هويته زعم أن التحقيقات في حادث تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا أدت إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما بالتورط في هذه القضية.

وأفاد المصدر بأن التحقيقات البريطانية، التي استمرت لمدة 4 أشهر، كشفت أن المشتبه فيهما بتسميم سكريبال وابنته غادرا بريطانيا خلال 24 ساعة بعد الحادث، مدعيا أنهما موجودان الآن في روسيا.

وحسب المصدر فإن الشرطة البريطانية تعتبر نتائج التحقيقات هذه "اختراقا كبيرا" في قضية العميل السابق سكريبال.

وتطالب موسكو بإجراء تحقيق موضوعي في "قضية سكريبال" في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تقبل توجيه الاتهامات الفارغة إليها بدل تقديم الوقائع الحقيقية.

وأعلن لافروف مؤخرا أن الأوضاع حول ملف سكريبال " لا تزال تبدو في غاية الغرابة والريبة، لأن لندن تواصل التكتم على المعلومات وتسعى لإزالة الأدلة في هذه القضية".

وفي مقابلة مع "القناة 4" البريطانية قال لافروف إن القنصلية الروسية بلندن لم تنجح في الوصول إلى المواطن الروسي سيرغي سكريبال (ضابط الاستخبارات الروسية السابق الذي اتهمت لندن موسكو بمحاولة اغتياله وابنته يوليا باستخدام مادة سامة)، ويعتبر هذا "انتهاكا لجميع المعاهدات الدولية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

المصدر: وكالات