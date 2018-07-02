ترامب: على منظمة التجارة العالمية أن تتغير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، في أحدث خطوة له ضد منظمة التجارة العالمية، إنه يتعين عليها تغيير سياستها وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضدها.

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وصرح ترامب من البيت الأبيض، خلال استقباله لرئيس الوزراء الهولندي قائلا: "منظمة التجارة العالمية عاملت الولايات المتحدة بسوء.. آمل أن يغيروا طرقهم.. نحن لا نخطط الآن لأي شيء، ولكن إذا لم يعاملونا بشكل صحيح، فسنقوم بشيء ما".

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الاثنين، في مقابلة مع محطة، "سي إن بي سي": "ليس هناك شك في أن المنظمة يجب أن تخضع لإصلاحات ونحن لم نخف هذا الأمر أبدا".

وعن الحديث عن خروج بلاده من المنظمة، قال روس إن هذا الأمر سابق لأوانه.

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في الوقت نفسه، أشار موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي، إلى وجود مشروع قانون يجري العمل عليه بناء على دعم من ترامب، ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعني عمليا انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.

ويتيح مشروع القانون للرئيس، إمكانية فرض رسوم جمركية بأي قيمة يريدها، على الواردات من كل بلد، وتجاوز الحدود القصوى التي تحددها المنظمة، وتابع الموقع أن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض مبدأين أساسيين للمنظمة.

وفي الوقت نفسه، ذكر الموقع أن فرص إقرار مشروع القانون في الكونغرس، مشكوك فيها بدرجة كبيرة.

المصدر: وكالات