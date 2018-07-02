بومبيو سيلتقي الزعيم الكوري الخميس المقبل في بيونغ يانغ

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى كوريا الشمالية لبحث إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الاثنين، إنه "استمرارا للعمل المهم على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، سيتوجه الوزير بومبيو إلى كوريا الشمالية يوم 5 يوليو للقاء زعيم كوريا الشمالية وفريقه".

وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل إحراز التقدم في المفاوضات مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه "كانت هناك لقاءات جيدة أمس... وسيكون وزير الخارجية هناك لمواصلة هذه المناقشات".

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وستكون هذه أول زيارة لبومبيو إلى كوريا الشمالية بعد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي، والتي اتفق خلالها الزعيمان على "العمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

المصدر: رويترز