 
مباشر

بومبيو سيلتقي الزعيم الكوري الخميس المقبل في بيونغ يانغ

أخبار العالم

بومبيو سيلتقي الزعيم الكوري الخميس المقبل في بيونغ يانغ
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgi0

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى كوريا الشمالية لبحث إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الاثنين، إنه "استمرارا للعمل المهم على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، سيتوجه الوزير بومبيو إلى كوريا الشمالية يوم 5 يوليو للقاء زعيم كوريا الشمالية وفريقه".

وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل إحراز التقدم في المفاوضات مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه "كانت هناك لقاءات جيدة أمس... وسيكون وزير الخارجية هناك لمواصلة هذه المناقشات".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب عن كوريا الشمالية: هناك كيمياء جيدة بيننا

وستكون هذه أول زيارة لبومبيو إلى كوريا الشمالية بعد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي، والتي اتفق خلالها الزعيمان على "العمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا