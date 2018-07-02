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بالفيديو.. مشهد مرعب لانهيار شارع بالكامل تحت مجمع سكني في الصين

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نشرت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة سجلتها إحدى كاميرات المراقبة، توثق انهيار شارع بالكامل في مدينة غوانيان بمحافظة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وأوضح الإعلام المحلي أن طريقا سريعا قرب مدخل إلى موقف سيارات تحت الأرض قد انهار بالكامل بشكل مفاجئ في الساعة 06:52 الأحد الماضي (1 يوليو) وانزلق تحت مجمع سكني.

وأشارت قناة "CCTV" المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما نقلت عن شاهد عيان أن الانهيار طال قطاعا يبلغ طوله 50 مترا من الطريق.

وأعلنت السلطات أنها باشرت تحقيقا في هذا الحادث، إلا أن بعض وسائل الإعلام الصينية أشارت إلى أنه نجم عن أمطار غزيرة استمرت خلال أيام في المحافظة، مضيفة أنه تم إجلاء عدد من السكان في المنطقة المجاورة للموقع تحسبا لانهيار آخر.

المصدر: CCTV + Daily Mail

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