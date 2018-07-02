ميركل بعد لقاء وزير الداخلية: اتفقنا على إقامة مراكز إعادة المهاجرين إلى دول أوروبية قدموا منها

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد لقاء جمعها مع وزير داخليتها، هورست زيهوفر، توصلهما إلى حل لمسألة الهجرة، ستتم بموجبه إقامة مراكز على حدود ألمانيا لترحيل طالبي اللجوء.

وأوضحت ميركل أن الحديث يدور عن مراكز ترانزيت سيجرى من خلالها ترحيل طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم سابقا في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى هذه الدول، وذلك بعد النظر فيما إذا كان يستحقون اللجوء في ألمانيا.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بعد لقائه مع المستشارة، توصلهما إلى "حل واضح لوقف الهجرة غير الشرعية على الحدود بين ألمانيا والنمسا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي الألماني قريبان من التوصل إلى حل وسط حول الهجرة، ما يفتح الباب أمام بقاء وزير الداخلية، هورست زيهوفر، في الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من "لقاء" الأزمة" الذي عقده "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (حزب المستشارة أنغيلا ميركل) و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (الذي يترأسه وزير الداخلية هورست زيهوفر)، مساء اليوم الاثنين، في برلين، اقتربا من التوصل إلى حل وسط بشأن سبل التعامل مع مسألة الهجرة.

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وأشارت "بيلد" إلى أن زيهوفر يميل إلى البقاء في الحكومة في حال إيجاد حل مقبول لدى الطرفين، وذلك بعد توعده بالاستقالة من منصبه إذا لم تقبل ميركل شروطه في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقبل أسبوعين، حذر زيهوفر من إمكانية انهيار الائتلاف الحكومي الثلاثي (المكون من "الاتحادين المسيحيين" والحزب الديمقراطي الاجتماعي)، في حال استقالته على خلفية رفضه السياسة "غير الفعالة"، من وجهة نظره، والتي تتمسك بها ميركل في معالجة مشكلة الهجرة.

المصدر: تاس + وكالات