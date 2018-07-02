منظمة حقوقية: زيهوفر يحول ألمانيا إلى دولة تُرحل طالبي اللجوء

أعلنت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أن خطة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، تهدف بصفة خاصة إلى تحويل ألمانيا إلى دولة ترحيل للاجئين.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة جونتر بوركارت، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن زيهوفر يقوم بتحويل ألمانيا من دولة استقبال إلى دولة ترحيل.

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وحذر المدير التنفيذي من خطر إصدار قرارات خاطئة بالنسبة لطالبي اللجوء إذا تم اتخاذ قرار بشأن وضعية حماية الأشخاص الذين ليس لديهم مستندات هوية في إطار "إجراءات معجلة"، مثلما هو منصوص في الخطة.

وأرجع جونتر بوركارت ذلك إلى أنه لا يمكن فحص أسباب اللجوء لهؤلاء الأشخاص وتقييمها بشكل كافي في هذه الإجراءات القصيرة.

وانتقدت المنظمة أيضا مقترح إرجاء دفع المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء.

يشار إلى أن طالبي اللجوء الذين لا يكسبون قوت معيشتهم بأنفسهم يحصلون على نفس المساعدات الاجتماعية مثل السكان المحليين بألمانيا بعد إتمامهم 15 شهرا في ألمانيا.

ويسعى زيهوفر إلى عدم منح اللاجئين مستقبلا أية مساعدات اجتماعية طوال ثلاثة أعوام، بحيث لا يحصلون سوى على المساعدات المادية والعينية المنخفضة المخصصة لطالبي اللجوء.

المصدر: د ب أ