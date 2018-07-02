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لافروف يبحث مع ظريف التسوية السورية وقمة قزوين

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لافروف يبحث مع ظريف التسوية السورية وقمة قزوين
موقع وزارة الخارجية الروسية
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف
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أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الروسية.

وجاء في البيان أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستعدادات لقمة قزوين الخامسة المرتقبة، "وبعض جوانب التسوية السورية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

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