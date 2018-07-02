// 26.06.2018 по тикету 15478
لافروف يبحث مع ظريف التسوية السورية وقمة قزوين
موقع وزارة الخارجية الروسية
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أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الروسية.
وجاء في البيان أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستعدادات لقمة قزوين الخامسة المرتقبة، "وبعض جوانب التسوية السورية".
المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية
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