"أف بي آي" يعلن عن إحباط هجوم إرهابي قبيل "اليوم الوطني الأمريكي"

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي، اليوم الاثنين، توقيف شخص مقرب من تنظيم القاعدة خطط لتنفيذ هجوم خلال عرض اليوم الوطني في الـ 4 يوليو بكليفلاند بولاية أوهايو.

وقال مكتب الـ"أف بي آي" إن ديميتريوس ناتانيال بيتس الذي يسمي نفسه كذلك "عبد الرحيم رفيق" أبلغ عميلا متخفيا أنه يريد تحميل شاحنة صغيرة أو عربات أخرى بالمتفجرات واستهداف أفراد من الجيش وعائلاتهم خلال الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي بعد غد الأربعاء.

وأفاد الضابط المكلف بالقضية ستيف أنتوني أن الموقوف كان يهدف لقتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم.

واليوم الوطني الأمريكي أو "يوم الاستقلال الأمريكي" (Independence Day)، والمعروف شعبيا بالرابع من يوليو، هو عطلة فدرالية في الولايات المتحدة بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في الـ 4 يوليو من عام 1776، عن بريطانيا العظمى.

المصدر: أ ف ب + ويكيبيديا