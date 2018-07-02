سلطات مالطا تحتجز سفينة لإنقاذ المهاجرين

منعت سلطات مالطا سفينة "سي واتش" تابعة لمنظمة غير حكومية هولندية لمساعدة المهاجرين من مغادرة ميناء فاليتا، دون أن توجه أي اتهامات لطاقمها.

ونقلت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية أن الطاقم اعتبر احتجاز السفينة "قرارا سياسيا يعرقل إنقاذ حياة الناس".

من جهته رحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بقرار سلطات مالطا، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "أخيرا، وبمساعدة إيطاليا، بدأت مالطا تتصرف كدولة ذات سيادة"، علما بأن الحكومة الإيطالية تعارض نشاط السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين.

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جدير بالذكر أن سلطات مالطا تحقق حاليا مع قبطان سفينة "لايفلاين" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية، والتي رست في مالطا الأسبوع الماضي وعلى متنها أكثر من 230 مهاجرا بعد جدل حول استقبالها دام أسبوعا.

وكانت مالطا قد أغلقت موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين، وذلك بعد أن رفضت إيطاليا استقبال مثل هذه السفن في موانئها أيضا.

المصدر: تاس