إيطاليا.. تفكيك عصابة تهرب المهاجرين من البلقان إلى سائر أوروبا

أعلنت الشرطة في مدينة باليرمو الإيطالية، اليوم الاثنين، احتجاز 17 شخصا متهمين بنقل مهاجرين غير شرعيين من منطقة البلقان إلى إيطاليا وسائر الدول الأوروبية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أن العصابة التي كان يقودها أشخاص من سكان باليرمو، كانت تنشط في محافظات إيطالية عدة، بل وكذلك في سويسرا وألمانيا ومقدونيا وكوسوفو (المعلنة من جانب واحد).

وذكر البيان أن الاعتقالات جاءت بعد عملية بحث أجرتها الشرطة في أنحاء إيطاليا.

ووفقا للمحققين فقد كان أعضاء العصابة على صلة مع كل من المافيا في صقلية ("كوزا نوسترا")، التي كانوا يشترون منها الأسلحة، ومجموعة شبه عسكرية "جيش تحرير كوسوفو الجديد"، التنظيم المسؤول عن هجوم دموي في مدينة كومانوفا المقدونية في العام 2015، والمشتبه بصلاته بالمتطرفين.

كما ذكر البيان أن العصابة تخصصت أيضا في تجارة الأسلحة وتهريب الماس والذهب.

واستفاد عشرات الأشخاص من خدمات العصابة التي سهلت لهم الوصول إلى شمال أوروبا وسويسرا مقابل مبلغ مالي قدره 3 ألف يورو.

يشار إلى أن احتجاز أفراد العصابة تم في إطار تحقيق بدأ في ديسمبر 2016، استجوب خلال مواطن مقدوني كان مقيما في بلدة بولونيتا بضواحي باليرمو.

المصدر: نوفوستي + وكالات