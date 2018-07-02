واشنطن: هدفنا تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى إلى تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر من أجل إجبار القيادة الإيرانية على تغيير "تصرفاتها" في المنطقة.

وقال مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، برايان هوك خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال تقليص وارداته من صادرات النفط الخام إلى الصفر".

وأضاف هوك: "نعمل على تقليص الاضطرابات في السوق العالمية، لكننا على قناعة بأن هناك كميات كافية من النفط".. "العنصر الأساسي من استراتيجيتنا هو ممارسة أشد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية" على إيران، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منطقة الخليج مع نائب وزير الخزانة الأمريكية سيغال مانديلكر، وفي نهاية هذا الأسبوع سيزور ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأشار إلى أن ممثلي الخارجية والخزانة الأمريكيتين قد زاروا 13 دولة في أوروبا وآسيا الشرقية. وأعرب عن أمله بأن تؤيد روسيا والصين ودول أخرى الخطوات الأمريكية ضد طهران.

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وذكر أن "أكثر من 50 شركة أجنبية أعلنت رغبتها في مغادرة السوق الإيرانية، وخاصة قطاعي الطاقة والمال".

ولفت هوك إلى أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية ستكون على مرحلتين، أولاهما يوم 4 أغسطس المقبل، والثانية بحلول 6 نوفمبر. وستستهدف العقوبات القطاع النفطي الإيراني وتعاملات البنك المركزي الإيراني.

ومع ذلك أشار هوك إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، بل ترغب في إجبار السلطات الإيرانية على تغيير سياساتها.

المصدر: وكالات