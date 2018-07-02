بلجيكا.. اعتقال شخصين خططا لمهاجمة معارضين إيرانيين

اعتقلت السلطات البلجيكية شخصين للاشتباه بتخطيطهما لاستهداف أعضاء من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في فرنسا، حسبما أفادت النيابة البلجيكية، اليوم الاثنين.

وأشارت النيابة، في بيان، إلى أن الشخصين المذكورين بلجيكيان من أصول إيرانية، وكانا يحضران لعملية إرهابية في فرنسا في 30 يونيو الماضي.

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وبحسب البيان فقد ألقي القبض على المشتبه بهما يوم السبت الماضي، وضبط بحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون الناسفة.

وكانت الشرطة القضائية البلجيكية أعلنت الشهر الماضي، أن 244 شخصا اعتقلوا للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، خلال العام 2017، وذلك في إطار تشديد مراقبة الحدود من قبل الشرطة الفيدرالية.

المصدر: رويترز + سبوتنيك