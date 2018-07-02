الكرملين: قضية القرم غير مطروحة للنقاش

قال دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موضوع عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا غير قابل للنقاش.

وشدد بيسكوف على أن "الرئيس الروسي أعلن مرارا أمام نظرائه وأوضح لهم بأن قضية القرم لا يمكن أن تكون مطروحة على جدول الأعمال السياسية، ولن تكون من ضمن هذا الجدول أبدا، لأن القرم هو جزء لا يتجزأ من روسيا".

وأشار بيسكوف إلى وجود فهم بضرورة الحوار بين موسكو وواشنطن رغم كل الخلافات في مواقف الجانبين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال سابقا ردا على سؤال للصحفيين عن إمكانية اعتراف واشنطن بانضمام القرم إلى روسيا: "سنرى"، وذلك على خلفية استعدادات متواصلة للقاء القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي.

ومن المتوقع أن يلتقي بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي