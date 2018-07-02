روحاني: نحن بانتظار مقترحات الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحفاظ على الاتفاق النووي سيكون لصالح المنطقة والعالم، معربا عن أمله في أن يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مقترحات بشأن الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

وأوضح روحاني من مطار طهران، قبيل توجهه إلى النمسا وسويسرا، اليوم الاثنين، أن الزيارة ستكون فرصة للبحث بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن سويسرا تترأس الدورة الحالية للاتحاد.

وقال إن مكان المفاوضات حول الملف النووي الإيراني "كان سويسرا أو النمسا اللتان بذلتا جهودا وافرة لإيجاد أجواء وأرضية مناسبة للمفاوضات، واليوم وبعد خروج الأمريكيین من الاتفاق النووي، خلافا للقرارات الدولية وتعهداتهم متعددة الأطراف، تكتسب العلاقة مع أوروبا والتفاوض معها مكانة خاصة".

وأشار الرئيس الإيراني، في تصريحه إلى أن طهران ستواصل مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا واليمن.

المصدر: RT + فارس