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استنفار أمني بعد سقوط "بالون فلسطيني" جنوب إسرائيل

أخبار العالم

استنفار أمني بعد سقوط
RT
سقوط بالون من قطاع غزة يثير فزع الإسرائيليين
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قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعاملت مع بالون وصفته بالخطير، سقط في المنطقة الجنوبية قادم من قطاع غزة.

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وأضافت الشرطة في بيان الاثنين أن: "وحدات الشرطة في الجنوب تعاملت مع بالون سقط في المنطقة، وعالجت وحدة تفكيك المتفجرات الجسم الخطير لمنع أي إصابات أو خطر منه".

ودعا البيان المواطنين الإسرائيليين إلى إخطار المعهد الوطني للشرطة والعدالة بالأشياء المشبوهة التي تهبط في إسرائيل من قطاع غزة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف الطائرات والبالونات الحارقة المطلقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة به بـ"الكابوس الحقيقي الذي يتوجب علاجه".

يشار إلى أن إسرائيل منيت بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة هناك.

المصدر: RT

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