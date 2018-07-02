آبي يبدأ الأسبوع المقبل جولة يستهلها ببروكسل ويختتمها في السعودية ومصر

يبدأ رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الأسبوع المقبل، جولة خارجية تشمل بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر، يوقع خلالها في بروكسل على اتفاق هام بشأن التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

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وذكرت وكالة كيودو اليابانية اليوم الاثنين، أن زيارة آبي إلى الدول الأربع من المقرر أن تجري في الفترة الممتدة من 11 إلى 18 يوليو الجاري. وقالت إن رئيس وزراء اليابان يعتزم أثناء زيارته لبروكسل، توقيع اتفاقية حول التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأجرت اليابان والاتحاد الأوروبي لبضع سنوات مفاوضات معقدة وشاقة لإبرام اتفاقية تجارة حرة. وتم التوصل إلى اتفاقية إطلاق آلية للمشاورات حول هذا الموضوع في بروكسل في عام 2011. وجرت الجولة الأولى من المفاوضات في أبريل 2013. وتهدف طوكيو من وراء هذه الاتفاقية لإلغاء رسوم استيراد عالية تفرضها الدول الأوروبية على السيارات اليابانية (10 %) والسلع الإلكترونية (14 %).

كما أن بروكسل مهتمة أيضا بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، إذ أنه وفقا للخبراء، في حال دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ، فإن تصدير السلع الأوروبية إلى اليابان سيرتفع بنسبة 30٪%.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحظر الحالي المفروض على تلقي الشركات الأجنبية طلبيات حكومية من الدولة اليابانية، كما أن دول الاتحاد الأوروبي تؤيد إلغاء الرسوم على توريد المنتجات الأوروبية إلى اليابان، بما في ذلك الجبن والنبيذ والمعكرونة.

المصدر: تاس



