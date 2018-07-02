أول سجينين يمنيين في كوريا الجنوبية.. والسبب أواني المطبخ!

قالت شرطة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية إنها اعتقلت اثنين من طالبي اللجوء اليمنيين لاستخدامهما العنف ضد بعضهما البعض.

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وأضافت الشرطة، اليوم الاثنين، أن اليمنيين الاثنين اللذين يعملان بحارة، تشاجرا بسبب مسألة غسيل أواني المطبخ بعد الأكل، في سكن البحارة بحي هانريم في جيجو، حيث هددا بعضهما البعض باستخدام سلاح أبيض وتبادلا اللكمات على الوجه والعنق.

وتجري الشرطة تحقيقا حول دوافع استخدام اليمنيين العنف ضد بعضهما البعض. أما مصيرهما، فسيتقرر بعد جمع آراء دائرة شؤون الأجانب في مكتب الهجرة في جيجو.

وكان معهم في السكن يمنيون آخرون تقدموا بطلبات للجوء. ولم يرد أي تقرير عن حدوث أضرار وسط الكوريين نتيجة الشجار بينهما.

المصدر" يونهاب