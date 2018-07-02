 
مباشر

أول سجينين يمنيين في كوريا الجنوبية.. والسبب أواني المطبخ!

أخبار العالم

أول سجينين يمنيين في كوريا الجنوبية.. والسبب أواني المطبخ!
Reuters
جزيرة جيجو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgcz

قالت شرطة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية إنها اعتقلت اثنين من طالبي اللجوء اليمنيين لاستخدامهما العنف ضد بعضهما البعض.

إقرأ المزيد
لاجئون يمنيون في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية سيئول تعقد اجتماعا طارئا لبحث قضية اللاجئين اليمنيين

وأضافت الشرطة، اليوم الاثنين، أن اليمنيين الاثنين اللذين يعملان بحارة، تشاجرا بسبب مسألة غسيل أواني المطبخ بعد الأكل، في سكن البحارة بحي هانريم في جيجو، حيث هددا بعضهما البعض باستخدام سلاح أبيض وتبادلا اللكمات على الوجه والعنق.

وتجري الشرطة تحقيقا حول دوافع استخدام اليمنيين العنف ضد بعضهما البعض. أما مصيرهما، فسيتقرر بعد جمع آراء دائرة شؤون الأجانب في مكتب الهجرة في جيجو.

وكان معهم في السكن يمنيون آخرون تقدموا بطلبات للجوء. ولم يرد أي تقرير عن حدوث أضرار وسط الكوريين نتيجة الشجار بينهما.

المصدر" يونهاب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاب ينتحر بطريقة مروعة في الأردن (فيديو)
بالفيديو.. تهنئة من الفضاء للمنتخب الروسي