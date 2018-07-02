بولتون: لن نقدم تنازلات لموسكو أثناء قمة بوتين-ترامب

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب لن يحاول تقديم تنازلات لموسكو في مسائل السياسة الخارجية خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وتعليقا على أنباء زعمت أن البنتاغون يدرس إمكانية سحب القوات الأمريكية من ألمانيا وتصريحات ترامب أمام قادة "السبع الكبرى" أثناء قمتهم في كندا بأنه يعتبر القرم روسيّا، قال بولتون في حديث أدلى به لقناة Fox News، إن بعض هذه الأنباء صحيحة، وبعضها غير صحيح أو صحيح جزئيا، مضيفا أن هناك كثيرا من المعلومات المبالغ فيها.

وأكد بولتون تصريحات ترامب التي أعلن فيها عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "السبع الكبرى" واستئناف عمل مجموعة G8.

كما أعرب مستشار الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن روسيا والولايات المتحدة قد تحققان تقدما ما في العلاقات في أعقاب القمة التي ستعقد يوم 16 يوليو في هلسنكى.

وأشار بولتون إلى أن مهمة الرئيس الأمريكي أثناء لقائه نظيره الروسي تكمن في فهم موقف موسكو، وأهم شيء هو "فهم الرئيس بوتين موقف الولايات المتحدة".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي أنه لا ينتظر من هذه القمة إنجازات جذرية في العلاقات بين البلدين.

وقال بولتون: "لا أعتقد أن هذا اللقاء سيكون أكثر تنظيما. بالضبط، سيريدان (بوتين وترامب) عقد اللقاء بينهما وجها لوجه. وسيتيح هذا اللقاء فرصة التطرق لمسائل مختلفة دون مواعيد مستعجلة".

وذكر مستشار الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي تطرق أثناء اللقاء معه بموسكو في أواخر الشهر الماضي لكافة المسائل المدرجة في جدول أعمال البلدين، مشيرا إلى أن موقفي روسيا والولايات المتحدة يختلفان تماما في بعض المسائل، فيما ثمة إمكانية لإنجاز تقدم في مسائل أخرى.

واعترف بولتون بأن روسيا لا تسعى إلى مواجهة الولايات المتحدة بل تقترح مناقشة ما يمكن أن تفعله لاستئناف العلاقات الشاملة، اعتمادا على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

المصدر: وكالات