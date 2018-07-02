نتنياهو يدعو عددا من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مجموعة دول "فيسغراد"، التي تضم كلا من بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا، نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

إقرأ المزيد

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أمس الأحد، أن نتنياهو يريد استغلال تحسن العلاقات مع بولندا، بعد إلغائها القانون الذي يجرم كل من يحمل بولندا المسؤولية عن الهولوكوست "محرقة اليهود" الذي أثار جدلا واسعا في إسرائيل، حتى يقنعها بنقل سفارتها إلى القدس.

وقالت الإذاعة إن: "نتنياهو طلب من مجموعة دول فيسغراد العمل من أجل نقل سفاراتها إلى القدس، على غرار الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي".

وأضافت إن: "نتنياهو ناقش القضية مع عدد من قادة تلك الدول، من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، داعيا الأخير لزيارة إسرائيل هذا الشهر للعمل من أجل نقل السفارة".

والأربعاء الماضي، صوت البرلمان البولندي، لصالح إلغاء القانون الذي يجرم كل من يشير إلى مسؤولية بولندا عن محرقة اليهود (الهولوكوست)، بعد أن تسبب في توتر العلاقات مع إسرائيل وأثار انتقادات عالمية.

وافتتحت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس يوم 14 مايو الماضي، وبعد يومين نقلت غواتيمالا سفارتها إلى المدينة، تبعتها باراغواي، لتصبح الدولة الثالثة التي تتخذ مثل هذه الخطوة التي تتعارض مع وضع القدس الخاص وفقا للقرارات الدولية.

المصدر: الأناضول