6 أطفال بين 9 جرحى بحادث طعن لمهاجرين في أمريكا!

أكدت الشرطة الأمريكية، عصر أمس الأحد، جرح 6 أطفال من بين 9 أشخاص أصيبوا، في حادث طعن، داخل مجمع سكني تقيم فيه عائلات مهاجرين، بولاية "أيداهو" شمال غرب البلاد.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"عن شرطة الولاية قولها، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه في ضلوعه بالحادثة، التي وقعت ليلة السبت في مدينة "بويز أيداهو".

وذكرت الشرطة في بيان، أن المشتبه به تيمي كينر، وضع في سجن مقاطعة أيداهو، ووجعت له 9 تهم باستخدام القوة في ظروف مشددة، و6 تهم بإلحاق الأذى بأطفال. ولاحظت الشرطة أن المتهم لم يكن لاجئًا، ويتم البحث في دوافع هجومه.

ووفقا لمجلة أيداهو للصحافة، فقد وقعت الحادثة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد فتاة في الثالثة من عمرها.

وقال بيل بونز، مدير شرطة بويز إنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة، مشيرًا إلى أن حالات بعضهم خطرة.

وأضاف: "في هذه اللحظة، ليس لدينا أي خسائر في الأرواح، لكن كما قلت الإصابات خطرة جدًا".

وأوضح المسؤول أن الشرطة لم تتوصل بعد إلى الدافع وراء عملية الطعن، إلا أن قوى الأمن احتجزت الشاب تيمي كينر البالغ من العمر 30 عامًا.

ولفت بونز إلى أن الشرطة عثرت على الضحايا في مرآب للسيارات، وداخل المجمع السكني.

المصدر: نوفوستي