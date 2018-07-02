ترامب: أحب الاتحاد الأوروبي ولكن..

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تصرفات الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي ليست أفضل من تصرفات الصين.

وردا على السؤال حول احتمال جذب الشركاء الأوروبيين لكي يشاركوا في القيود التجارية الأمريكية المفروضة على الصين قال ترامب في حديثه مع قناة "Fox News": "آسف، ربما أن الاتحاد الأوروبي سيئ مثل الصين، لكن بمقياس أصغر. إنه ينظم أشياء فظيعة بالنسبة لنا. أنظروا إلى الوضع في مجال السيارات. إنهم يرسلون إلينا سيارات مرسيدس، في حين لا يمكننا إرسال سياراتنا إليهم. وأنظروا إلى موقفهم من مزارعينا فإنهم لا يريدون الحصول على منتجاتنا الزراعية".

وذكر ترامب أن الفائض التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (لصالح الاتحاد) يتجاوز 150 مليار دولار سنويا.

وأضاف في الوقت ذاته أنه "يحب الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "إن والديي ولدا في الاتحاد الأوروبي قبل ظهوره.. أنا أحب هذه الدول.. ألمانيا وإسكتلندا".

والمعروف أن أم الرئيس ترامب، ماري ان، ولدت في إسكتلندا، أما أبوه فولد في نيويورك.

المصدر: نوفوستي