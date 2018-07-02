حالة امبراطور اليابان لا تدعو للقلق رغم إصابته بنقص التروية الدماغية

نقلت وكالة "كيودو" عن ممثل الحكومة اليابانية، أن حالة الإمبراطور الياباني أكيهيتو، الذي أصيب بوعكة صحية صباح الاثنين، لا تدعو للقلق.

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وكان الإمبراطور الذي يبلغ من العمر 84 عامًا، قد عانى من الدوار في الصباح بسبب فقر الدم الدماغي، وأوصى الأطباء بخلوده للراحة والبقاء تحت الملاحظة المستمرة.

وقال مسؤول في القصر الإمبراطوري يوم الاثنين إن الإمبراطور الياباني أكيهيتو ألغى جدول عمله اليومي بعد تشخيص إصابته بدوار ونقص التروية الدماغية، وهي حالة لا يتدفق فيها الدم بصورة كافية للمخ.

ونقلت الوكالة عن ممثل الحكومة اليابانية الذي لم تذكر اسمه قوله: "وضع الامبراطور حاليا لا يثير القلق".

وفي أغسطس 2016 ، أوضح الإمبراطور أكيهيتو، في خطاب خاص للشعب، أنه بسبب تقدمه في السن، أصبح من الصعب عليه أداء واجباته ويرغب في نقل العرش إلى وريثه والتخلي عن مهامه.

وفي ديسمبر من العام الماضي، قررت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية، أن الإمبراطور أكيهيتو سيتقاعد في 30 أبريل 2019 ، وسيتولى خلفه، الأمير ناروهيتو، العرش في 1 مايو 2019.

وبما أن قوانين اليابان لم تنص على استقالة الإمبراطور أو تقاعده، لذلك تم تقديم "قانون استثنائي خاص" لأكيهيتو، ينظم نقل العرش إلى الوريث لأول مرة في التاريخ الحديث لليابان خلال حياة الإمبراطور.

المصدر: نوفوستي