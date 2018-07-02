إجراءات أمنية مشددة على العاملين في مطار بايكونور الفضائي

حظرت إدارة مطار "بايكونور" الفضائي الروسي في كازاخستان على موظفيها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة كومبيوترات العمل والأجهزة الإلكترونية الخاصة وذلك بهدف منع تسرب المعلومات.

وجاء في أمر صدر عن مدير القاعدة (المطار) يفغيني روكوفسكي: "بهدف ضبط الإجراءات لمنع تسرب المعلومات وتعزيز نظام العمل نحظر على موظفي الفرع استخدام الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية الخاصة أثناء فترة العمل لزيارة شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات مسنجر".

ويضم نص الأمر قائمة مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وأسماء تطبيقات مسنجر بما فيها Telegram، التي تشملها هذه القيود.

كما يطلب أمر مدير المطار الفضائي من الموظفين استخدام البريد الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل العمل.

المصدر: نوفوستي