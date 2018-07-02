الصحفيون سيغزون فنلندا لتغطية قمة "بوتين-ترامب"

تتوقع وزارة الخارجية الفنلندية أن نحو ألفي صحفي أجنبي سيقومون بتغطية أعمال قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب التي ستجري في هلسنكي في 16 يوليو الجاري.

وقالت منسقة الاتصالات في الوزارة، أمس الأحد: "تصل الطلبات للحصول على تراخيص تغطية القمة عبر قنوات كثيرة، وخاصة إلى الوزارة والمكتب الرئاسي. ونعتقد أن نحو ألفي صحفي سيصلون إلى بلادنا لتغطية أعمال هذه القمة".

وأشارت إلى أن تقديرات الوزارة تعتمد على خبرة إجراء القمم المماثلة في الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال، قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي جرت في سنغافورة الشهر الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن تنظيم قمة "بوتين-ترامب" يقوم به مكتب الرئيس الفنلندي. أما وزارة الخارجية الفنلندية فتشرف على عمل المركز الصحفي ومنح الاعتمادات (التراخيص) للصحفيين.

المصدر: نوفوستي