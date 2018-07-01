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أفغانستان.. مسلحون يقطعون رؤوس 3 موظفين في مدرسة

أخبار العالم

أفغانستان.. مسلحون يقطعون رؤوس 3 موظفين في مدرسة
Reuters / Mohammad Ismail
صورة من الأرشيف
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ذكر مسؤول أفغاني، يوم الأحد، أن مسلحين مجهولين قتلوا 3 موظفين في إحدى المدارس بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان وأشعلوا النار في المكتبة ومكتب الإدارة.

وقال المتحدث باسم إدارة التعليم بالإقليم محمد آصف شينواري لوكالة الأنباء الألمانية، إن المهاجمين اقتحموا مدرسة "مالكيار هوتاك" الثانوية للبنين مساء السبت وقطعوا رؤوس الحراس غير المسلحين.

وأضاف أنه لم يعرف الدافع وراء الهجوم، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

وتابع شينواري أن حوالي 2000 طالب منتظمين في المدرسة بمنطقة خوجياني، مضيفا أنها ستبقي مفتوحة.

جدير بالذكر أن لتنظيم "داعش" و"طالبان" وجود نشط في الإقليم، بالإضافة إلى أن إقليم ننكارهار هو معقل "داعش" في أفغانستان.

المصدر: د ب أ

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