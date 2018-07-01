الولايات المتحدة.. إصابة 9 في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين في إيداهو

قالت الشرطة، الأحد، إن 9 أشخاص (بينهم أطفال) أصيبوا وأن 4 منهم في حالة حرجة إثر عملية طعن نفذها رجل بشكل عشوائي بمجمع سكني لعائلات لاجئين بمدينة بويزي عاصمة ولاية إيداهو الأمريكية.

وقالت شرطة بويزي في بيان إنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عاما)، قرب المجمع السكني بعد الحادث الذي وقع حوالي الساعة 8:45 مساء السبت بالتوقيت المحلي (02:45 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).

وأفادت الشرطة بأن كينر ليس لاجئا وهو من لوس أنجليس، مشيرة إلى أن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير معلوم، لكن الشرطة قالت إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة.

وأظهرت سجلات السجون يوم الأحد أنه تم احتجاز كينر بدون كفالة في سجن مقاطعة أدا وأن 15 تهمة موجهة إليه منها 6 لإصابته طفلا و9 تهم بإحداثه إصابات متعمدة.

وصرح بيل بونز قائد الشرطة للصحفيين، أن بعض الضحايا كانوا في شققهم بينما كان البعض الآخر في مربض للسيارات.

وبين بونز في بيانه أن هذا الحادث لا يمثل المجتمع الأمريكي وأنه حادث فردي من شخص شرير هاجم أشخاصا دون سبب معلوم.

ولم يشر البيان إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون.

المصدر: رويترز