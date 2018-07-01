صحيفة: صفقة شراء الهند "S-400" جارية على قدم وساق

وافق مجلس المشتريات في الحكومة الهندية على اتفاقية توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "S-400"، حسبما أفادت صحيفة Times of India.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس توصل أثناء جلسته الخميس الماضي إلى حسم الخلافات الطفيفة التي برزت أثناء المحادثات الأخيرة مع روسيا في هذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "اتفاق توريد "S-400" سيحال إلى وزارة المالية للمصادقة عليه، ثم إلى اللجنة الأمنية الحكومية برئاسة رئيس الوزراء الهندي للموافقة النهائية عليه".

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وسبق أن أعلنت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان أن نيودلهي وموسكو وصلتا إلى المرحلة النهائية من المحادثات حول توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "S-400".

يذكر أن التعاون الدفاعي بين موسكو ونيودلهي، واتفاق تزويد القوات الهندية بمنظومات "S-400" مقابل 6 مليارات دولار، أثارا استياء واشنطن التي حذرت من أن قرار الهند شراء أسلحة روسية قد يترتب عليه فرض عقوبات على نيودلهي.

واتفق وزيرا الدفاع الهندي والأمريكي على عقد اجتماع بينهما لمناقشة العقوبات المفروضة على شركات الصناعة الحربية الروسية وشراء الهند منظومات "S-400". كما من المتوقع أن تقترح الولايات المتحدة على الهند شراء منظومات "THAAD" الأمريكية.

وكان من المقرر أن تجري الجولة الأولى من المحادثات في 6 يوليو المقبل بواشنطن، إلا أنه تم تأجيلها فيما بعد.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، أن تفاصيل جديدة لهذا الاجتماع سيتفق عليها قريبا.

المصدر: نوفوستي