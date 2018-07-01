وسائل إعلام: الهند تستعد لبدء استخدام صواريخ برؤوس نووية

تخطط الهند لبدء استخدام دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، القادرة على حمل الرؤوس النووية من طراز "أغني-5" في جيشها في القريب العاجل.

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ونقلت قناة "NDTV" الهندية عن مصادر حكومية أنه ستجري في الهند في الأسابيع القريبة القادمة عدة تجارب نهائية لهذه الصواريخ قبل تسليمها لقيادة القوات الاستراتيجية الهندية.

ويؤكد الخبراء العسكريون أن صاروخ "أغني-5" الذي يتجاوز مدى تحليقه 5 آلاف كيلومتر، يمكن أن يصيب عند الحاجة المدن الكبيرة في أراضي الخصم الجيوسياسي الرئيسي للهند، وهو الصين، وخاصة بكين وغوانزو وشنغهاي وهونغ كونغ.

ونقلت القناة عن أحد مصادرها: "هذه هي ممتلكاتنا الاستراتيجية التي ستلعب دور الرادع"، مضيفا أن صاروخ "أغني-5" يعد أحدث صاروخ من هذا النوع مزود بأحدث معدات الملاحة.

كما ذكرت القناة أن أول تجربة لصاروخ "أغني-5" جرت في 19 أبريل عام 2012. ومنذ ذلك الوقت قامت الهند بـ5 تجارب ناجحة للصاروخ، وآخرها في بداية يونيو الماضي.

ويستخدم الجيش الهندي اليوم 4 أنواع من الصواريخ من طراز "أغني"، وهي صواريخ "أغني-1" (ويبلغ مدى تحليقها 700 كيلومتر) و"أغني–2" (ويبلغ مدى تحليقها ألفي كيلومتر) و"أغني–3" و"أغني–4" (ويتراوح مدى تحليقها بين 2,5 و3,5 ألف كيلومتر).

وتقوم الهند حاليا بالعمل على إنتاج صاروخ "أغني-6" سيبلغ مدى تحليقه 10 آلاف كيلومتر، وسيكون من الممكن إطلاقه من غواصة تحت الماء.

المصدر: نوفوستي