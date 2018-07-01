نواب يدعون روحاني إلى نشر كل المعلومات الخاصة بالعملة وسعر الصرف

دعا نائبان في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى نشر المعلومات المفصلة حول آليات تخصيص العملة بالسعر الحكومي للشركات، منذ بداية العام الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد، بأن النائبين في مجلس الشورى الإسلامي، أحمد أمير آبادي فراهاني، ممثل مدينة قم، والآخر محمد دهقان ممثل مدينتي جناران وطرقبة شانديز، الواقعتين بمحافظة خراسان شرقي إيران، وجها رسالة لروحاني، طلبا من خلالها نشر المعلومات المفصلة حول آليات تخصيص العملة للشركات، منذ بداية العام الإيراني الجاري.

وطلب النائبان أن يتم نشر المعلومات المفصلة عن العملة المخصصة بالسعر الحكومي، بما في ذلك الأسماء والكمية والبنك الوكيل وتاريخ الصفقة، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية، ووفقا لقانون نشر المعلومات، الذي يشير إلى أن أي قرار حكومي يعني الحقوق العامة، ويجب ألا يندرج ضمن المعلومات المصنفة سريا، وبما أن تخصيص العملة له تأثير مباشر في معيشة الشعب وحياته، يجب أن يكون متاحا للعموم.

وقد تدهورت العملة الإيرانية من 65 ألف ريال مقابل الدولار سجلتها قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي في مطلع مايو، إلى 81.5 ألف ريال بلغتها يوم الاثنين الماضي.

المصدر: مهر