صحافي لترامب: كُفَّ عن هذا سيدي الرئيس! (فيديو)

صرخ صحافي من محطة "CNN" بأعلى صوته في قاعة مكتظة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد فيها الصحافة ورجالها، قائلا له على مسمع الجميع: كفّ عن هذا سيدي الرئيس!.

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وفي هذا السياق، نشر حساب صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للصحافي في "CNN" جيم أكوستا، وهو يتوجّه لترامب خلال إلقائه كلمة بالقول: "سيدي الرئيس، هل يمكن الكفّ عن الادعاء بأنّ الصحافة هي عدوّة الشعب؟"، وذلك وسط تصفيق الحاضرين، واستغراب بعضهم الكلام الصادر عن الصحافي الجريء.

والغريب أن العلاقة شائكة ومعقدّة وتعوزها الثقة بين الرئيس الأمريكي ترامب، الذي سبق أن زاول العمل الصحفي طويلا من خلال عمله في "تلفزيون الواقع" كمقدم برنامج تلفزيوني، وشبكة "CNN" التلفزيونية، والسجال بينهم قائم دون انقطاع حتى من قبل فوز ترامب بسدّة الحكم، وسط ريبة من سيد البيت الأبيض بمراسلي الشبكة، والشكّ في صدقيتها.

"Mr. President, will you stop calling the press the enemy of the people," CNN Journalist Jim Acosta shouted at the end of Trump's speech pic.twitter.com/FqWT5afwUV — POLITICO (@politico) June 29, 2018

المصدر: تويتر