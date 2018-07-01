4 قتلى و10 جرحى جراء انفجار وسط مدينة جلال آباد الأفغانية

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح جراء انفجار هز مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم الأحد، حسبما أعلنت مصادر طبية محلية.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية بأن الانفجار وقع في الساعة الرابعة صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، فيما ذكرت تقارير لم يتم التأكد من صحتها، أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقر حاكم الولاية.

وقالت القناة إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا على الفور في محيط الانفجار، وهرعت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجرحى.

ولم يتم تحديد نوع العبوة الناسفة حتى الآن.

وفي وقت سابق، الأحد، قال المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار، عطاء الله خوجياني، إن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من قيام الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بزيارة جلال آباد، ألحق أضرارا بمحال تجارية ومبان في محيط ميدان "مخابرات" وسط المدينة.

وفي كلمة ألقاها أمام تجمع من المواطنين بمناسبة بدء إنشاء مجمع طبي جديد في جلال آباد، أكد الرئيس غني استعداد الحكومة الأفغانية للحوار مع حركة "طالبان"، معلنا رفضه لأي تشكيك بإمكانية إحلال السلام في البلاد.

وأشاد غني بجهود الجيش الوطني الأفغاني لتطهير ولاية ننكرهار من مسلحي "داعش"، لكنه انتقد الشرطة لتقاعسها في أداء واجباتها لضمان الأمن في المنطقة.

المصدر: طلوع نيوز + رويترز