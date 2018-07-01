العثور على 11 جثة لأفراد أسرة واحدة في شقة بالهند

عثرت الشرطة الهندية، يوم الأحد، على 11 جثة لأفراد أسرة واحدة تم قتلهم في شقة في عاصمة الهند نيودلهي.

ونقلت صحيفة "Hindustan Times" عن مصدر في الشرطة أن الشقة التي وقع فيها الحادث، تابعة لرجل أعمال يملك محلا تجاريا وورشة لصناعة منتجات الألبان. وأضاف أن جثث أفراد الأسرة، بما فيها جثة رجل الأعمال نفسه، عثر عليها أحد الجيران بعدما لاحظ أن باب الشقة كانت مفتوحة ودخلها.

واتصل الجار بالشرطة. وفيما بعد تم نقل الجثث إلى المستشفى الذي أكد أطباؤه وفاة جميع الضحايا.

وقال المصدر: "تحدث لنا الجيران أن باب هذه الشقة يبقى مغلقا عادة. لكن اليوم الأحد كان مفتوحا. ونحاول حاليا الاستيضاح فيما إذا وقع هناك انتحار أو جريمة".

كما أفاد المصدر أن قائمة القتلى تضم 4 رجال و3 نساء و4 بنات، مشيرا إلى أن الشرطة لم تعثر على أي دليل انتحار في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي