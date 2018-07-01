ترامب يصف قانونا أمريكيا بالأكثر غباء في العالم!

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى القانون الأمريكي في مجال الهجرة، واصفا إياه بأنه "الأكثر غباء في العالم".

وكتب ترامب أمس السبت على صفحته في تويتر: "عندما يصل أناس إلى دولتنا بشكل غير شرعي، يجب أن نطردهم فورا دون قضاء سنوات لتنفيذ إجراءات قانونية. إن قوانيننا هي الأكثر غباء في العالم".

كما قال ترامب أن الديمقراطيين الأمريكيين الذين يؤيدون الحدود المفتوحة، يظهرون ضعف هذه الحدود أمام المجرمين، في حين يسعى الجمهوريون إلى تعزيز الحدود ومنع دخول المجرمين".

واندلعت في الولايات المتحدة مؤخرا فضيحة تتعلق بسياسة "عدم التسامح التام" تجاه مخالفي قانون الهجرة، التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية في أبريل الماضي.

وجرت في عدد من المدن الأمريكية أمس السبت مظاهرات جماهيرية احتجاجا على تشديد سياسة الهجرة التي تمارسها إدارة ترامب.

المصدر: تاس