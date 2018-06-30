برلين تطالب تركيا بتفسير سبب غلق مدرسة ألمانية بإزمير

طلبت سفارة ألمانيا لدى أنقرة يوم السبت، من تركيا تفسيرا لغلق مدرسة ألمانية في إزمير (غرب).

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وجاء في بيان للسفارة، أن فرعا لمدرسة السفارة الألمانية تم غلقه في 28 يونيو من قبل المصالح المحلية لوزارة التربية التركية.

وأضافت السفارة الألمانية "نحن نطلب من الحكومة التركية أن تفسر لنا بشكل عاجل لماذا تم غلق المدرسة"؟ معتبرة أن هذه المؤسسات تشكل عنصرا "أساسيا" في العلاقات الثقافية والتربوية بين البلدين.

وتعمل برلين وأنقرة على تطبيع علاقاتهما بعد توتر شديد العام الماضي أثناء استفتاء في تركيا وموجة القمع التي أعقبت محاولة انقلاب في 2016 في تركيا.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كتبت في رسالة تهنئة وجهتها لأردوغان إثر إعادة انتخابه الأحد رئيسا، أنها تعبر عن رغبتها في أن تكون شريكا لتركيا مستقرة وتعددية تتعزز فيها المشاركة الديمقراطية والحفاظ على دولة القانون.

المصدر: أ ف ب