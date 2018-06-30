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هنغاريا تنفي توقعيها اتفاقا مع ألمانيا لإعادة توطين المهاجرين

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هنغاريا تنفي توقعيها اتفاقا مع ألمانيا لإعادة توطين المهاجرين
Reuters / Heino Kalis
هنغاريا تنفي توقعيها اتفاقا مع ألمانيا لإعادة توطين المهاجرين
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نفت هنغاريا يوم السبت، توقعيها اتفاقا مع ألمانيا لإعادة توطين المهاجرين.

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وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، السبت، إن الحكومة لم تبرم أي اتفاق بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء بعد نشر وثيقة للحكومة الألمانية ذكرت أن حكومة بلاده كانت ضمن 14 حكومة أبدت استعدادا لذلك.

وأضاف: "لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

وصرح كوفاكس أنه من المستحيل أن يدخل مهاجر المجر دون أن يكون قد مر على دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتابع "في عام 2015 حاوت ألمانيا جعلنا أول بلد لدخول المهاجرين لكننا رفضنا ذلك حينئذ".

المصدر: رويترز

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