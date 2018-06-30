السلطات التركية تغلق مدرسة ألمانية في إزمير

أعلنت السلطات التركية اليوم السبت، أنها أغلقت المدرسة الألمانية في إزمير غرب تركيا.

وقال مدير المدرسة ديرك فيليبي، إن وفدا من السلطات التعليمية المحلية زار المدرسة يوم الخميس الماضي وبصحبته حوالي 10 من رجال الشرطة وأن الوفد أوضح "شفهيا وتحريريا" أن المدرسة تفتقر إلى "أساس قانوني".

وأضاف المدير أن المدرسة أغلقت وتم ختم قفل البوابات بالشمع، مبينا أن الإجراء لم يعطل عمل المدرسة، حيث أن التلاميذ الآن في عطلة الصيف.

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وأوضح ديرك فيليبي أن هذه الخطوة يمكن أن تتسبب في توترات جديدة بين ألمانيا وتركيا.

وذكر فيليبي: "أنا على قناعة تامة من أن المسألة لا تتعدى إغلاقا مؤقتا للمدرسة"، مشيرا إلى أن هناك موافقة من الخارجية التركية تفيد بأن المدرسة مصرح لها بالعمل في إزمير بصفتها فرعا تابعا للسفارة الألمانية في أنقرة.

وأفاد المدير بالقول: "يمكن ببساطة أن تكون السلطات التعليمية لا تتوافر لديها المستندات"، مؤكدا أن هناك تبادلا قويا للرأي على "كافة المستويات" مما يفسر الأمر "بصورة إيجابية تماما".

من جهتها أكدت الخارجية الألمانية في برلين إغلاق المدرسة من جانب السلطات المحلية التابعة لوزارة التربية التركية، مشيرة إلى أنه قد تمت مطالبة الحكومة التركية بإبداء أسباب هذه الخطوة.

وتقول الصفحة الرسمية للحكومة الألمانية عن جهات التمثيل الألمانية في تركيا، إن المدرسة هي فرع لمدرسة خاصة تابعة للسفارة الألمانية في أنقرة، وتأسست عام 2008.

وتفيد بيانات مدير المدرسة أن حوالي 180 طفلا يتعلمون فيها وفي رياض الأطفال التابعة لها.

المصدر: د ب أ