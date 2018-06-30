بالون فلسطيني حارق انطلق من غزة يصل إلى القدس

قال موقع "0404" العبري، يوم السبت، إن بالونا حارقا وصل إلى "بيت شيمش" غرب القدس على بعد 35 كم من قطاع غزة.

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واندلعت يوم السبت عشرة حرائق في مستوطنات محيطة بالقطاع بفعل البالونات الحارقة.

وأعلنت خدمة مكافحة الحرائق الإسرائيلية، أن الطائرات المشتعلة تسببت في اندلاع أكثر من 400 حريق في 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح وثمرة "الأفوكادو" المحيطة بالقطاع، على مدار أكثر من 3 أشهر بتكلفة مالية قدرت بنحو مليوني شاقل.

إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد.

وقالت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات الكثافة العالية ما يؤدي لاحتراقهما.

المصدر: وكالات + موقع "0404" العبري