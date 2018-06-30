وسائل إعلام: مقتل 12 من "طالبان" بغارة للطيران الأفغاني

قتل ما لا يقل عن 12 مسلحا من حركة "طالبان أفغانستان" وأصيب 18 آخرون بجروح جراء غارات شنها سلاح الجو الأفغاني، حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز" نقلا عن مسؤولين محليين، اليوم السبت.

وذكرت القناة أن الغارات كانت جزءا من عملية خاضتها القوات الجوية الأفغانية بهدف تدمير معاقل "طالبان" في منطقة جوند بولاية بادغيس (شمال غربي البلاد).

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وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن سابقا إنهاء الهدنة مع "طالبان" واستئناف عمليات الجيش ضد الحركة، وذلك بعد إعلانه تمديد الهدنة معها لفترة ما بين 11 و19 يونيو، بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

من جهتها، أعلنت "طالبان" حينها وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام فقط، محذرة من أنها لا تنوي الاستجابة لمبادرة الحكومة بوقف المواجهات لمدة 9 أيام.

المصدر: نوفوستي