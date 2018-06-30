مسؤول إيطالي ينفي إنشاء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، اليوم السبت، ما تداولته مواقع إخبارية حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوب ليبيا.

وقال بيروني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة".

وأضاف السفير الإيطالي أن الداخلية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.

الشائعات حول إنشاء #إيطاليا لقاعدة عسكرية في جنوب #ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة.

وزارة الداخلية 🇮🇹 تقود برنامج #الإتحاد_الأوروبي الهادف الى تقوية السيادة الليبية وإمكانيات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.

بالإضافة، فإنه معلوم للعامة منذ فترة للآن ..https://t.co/zJtT00eDdPpic.twitter.com/DZP7XMzF58 — Giuseppe Perrone (@Assafir_Perrone) 30 июня 2018 г.

وكان موقع "ماسجيرو" الإيطالي زعم أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عقد اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يقضي بإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في غات جنوبي ليبيا.

ويشار إلى أن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، قد ذكر في تصريحات صحافية أن هناك دولا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المسماري أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا، مؤكداً أن الجيش الوطني سيلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب.

المصدر: وكالات + "بوابة الوسط"