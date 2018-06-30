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خامنئي: واشنطن تسعى لإيجاد شرخ بين الشعب والسلطة في إيران

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خامنئي: واشنطن تسعى لإيجاد شرخ بين الشعب والسلطة في إيران
Globallookpress
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أرشيف
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صرح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بأن الولايات المتحدة تتحالف مع دول في المنطقة لإثارة قلاقل في إيران وزعزعة أمنها واستقرارها.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الحرس الثوري بجامعة الإمام الحسين، السبت، إن واشنطن تسعى لإيجاد شرخ بين الشعب والنظام في إيران، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى فصل الشعب عن النظام في البلاد أيضا.

وشدد على أن بلاده ترفض الاستسلام للضغوط الأمريكية، مضيفا أن "ثمن الاستسلام لأمريكا سيكون أكبر بكثير من ثمن الصمود في وجهها".

كما أكد أن إيران ستجبر جميع أعدائها في الداخل والخارج على التراجع والاستسلام، متوعدا بأن "تحتل الجمهورية الإسلامية يوما ما مكانة لا يجرؤ فيها أعداؤها على تهديدها عسكريا أو اقتصاديا".

هذا وحذر خامنئي مسؤولي الحكومة من التكاسل والتكبر والبذخ في ظل المشاكل التي يعاني منها الشعب الإيراني.

المصدر: RT

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