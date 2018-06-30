ترامب يلمّح لاحتمال رفع العقوبات عن روسيا قائلا: سنتحدث عن سوريا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتمال رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على روسيا، وقال إن إمكانية تحقيق ذلك يعتمد على أفعال موسكو، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

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وقال ترامب، اليوم السبت، ردا على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات عن موسكو: "سنرى ما ستفعله روسيا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نعتزم التحدث مع روسيا حول أشياء كثيرة، سنتحدث عن سوريا".

ويعقد الرئيس الأمريكي قمة رسمية هي الأولى من نوعها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يوليو في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي. يبحثان خلالها إحياء العلاقات المتدهورة بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية بدأت بالتدهور عندما تبين لواشنطن أن موسكو تسعى لاستعادة موقعها كعاصمة دولة عظمى، وبسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014.

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وكذلك تدهورت العلاقات بسبب الأزمة السورية والاتهامات المزعومة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

المصدر: نوفوستي