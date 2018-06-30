 
مباشر

لافروف يوضح سبب رفض روسيا تسليم سنودن للولايات المتحدة

أخبار العالم

لافروف يوضح سبب رفض روسيا تسليم سنودن للولايات المتحدة
Globallookpress
الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg34

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مسألة تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، للولايات المتحدة لم تناقش في الكرملين.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين: لو سألوني لكان جوابي لا!

وقال لافروف في حديثه لقناة "Channel4" البريطانية، الذي تم نشره أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد عبر عن موقفه من إدوارد سنودن منذ عدة سنوات.

وأضاف: "ردا على هذا السؤال قال بوتين إن هذه المسألة يجب أن يقرها سنودن بنفسه. إننا نحترم حقوقه ولا يمكننا طرده ضد إرادته".

وذكر الوزير الروسي أن الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، وصل إلى روسيا دون الجواز الأمريكي، إذ تم إلغاؤه أثناء رحلته الجوية من هونغ كونغ إلى موسكو.

وكان سنودن سلم في يونيو عام 2013 لصحيفتي "The Guardian" و"The Washington post" معلومات سرية حول المراقبة الكاملة للمخابرات الأمريكية على وسائل الاتصال بين مواطني دول كثيرة في جميع أنحاء العالم. وفي أغسطس عام 2013 حصل سنودن على حق اللجوء المؤقت في روسيا.

المصدر: Lenta.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا