لافروف يوضح سبب رفض روسيا تسليم سنودن للولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مسألة تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، للولايات المتحدة لم تناقش في الكرملين.

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وقال لافروف في حديثه لقناة "Channel4" البريطانية، الذي تم نشره أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد عبر عن موقفه من إدوارد سنودن منذ عدة سنوات.

وأضاف: "ردا على هذا السؤال قال بوتين إن هذه المسألة يجب أن يقرها سنودن بنفسه. إننا نحترم حقوقه ولا يمكننا طرده ضد إرادته".

وذكر الوزير الروسي أن الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، وصل إلى روسيا دون الجواز الأمريكي، إذ تم إلغاؤه أثناء رحلته الجوية من هونغ كونغ إلى موسكو.

وكان سنودن سلم في يونيو عام 2013 لصحيفتي "The Guardian" و"The Washington post" معلومات سرية حول المراقبة الكاملة للمخابرات الأمريكية على وسائل الاتصال بين مواطني دول كثيرة في جميع أنحاء العالم. وفي أغسطس عام 2013 حصل سنودن على حق اللجوء المؤقت في روسيا.

المصدر: Lenta.ru