واشنطن وسيئول تتفقان على مواصلة الضغط على بيونغ يانغ

قالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير مايك بومبيو تحدث إلى نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ لمناقشة الخطوات المقبلة بشأن التواصل مع كوريا الشمالية بعد قمة سنغافورة.

وأضاف البيان، أن الوزيرين اتفقا على ضرورة استمرار الضغط على كوريا الشمالية لحين تخليها عن السلاح النووي.

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وأفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن ثمار قمتة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو الجاري في سنغافورة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لديها الآن علاقة جيدة مع كوريا الشمالية، معتقدا أن كل شيء سيتحقق ولكن الأمر ليس سهلا وبحاجة لبعض الوقت.

وأضاف أن بيونغ يانغ وافقت على نزع السلاح النووي وعدم إجراء اختبارات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الكوريين قاموا بإزالة الملصقات المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد كبادرة حسن نية.

وعقد ترامب وكيم قمة تاريخية في 12 يونيو بسنغافورة وعقب المحادثات، وقع الزعيمان وثيقة مشتركة، تعهدت فيها بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية من واشنطن.

المصدر: رويترز