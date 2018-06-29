"طالبان" تغتال قائدا من القوات الأفغانية في كابول

قال مسؤولون أفغان، يوم الجمعة، إن مسلحي "طالبان" قتلوا أحد قادة قوات النخبة الأفغانية في متنزه ترفيهي بالعاصمة كابول.

وصرح نجيب دانيش، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، أن عزيز الله كروان، الذي كان يرأس القوات الخاصة الأفغانية في إقليم باكتيكا بجنوب البلاد المضطرب، قتل بالرصاص في المتنزه في منطقة ماكرورايان بالعاصمة في وقت متأخر الخميس.

وأضاف دانيش أن ثلاثة من زوار المتنزه أصيبوا في الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول هاشمت ستانيكزاي، عبر صفحته على "فيسبوك" إن كروان واثنين من أقاربه قتلوا، مشيرا إلى إصابة ثلاثة آخرين من أقاربه.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر" المسؤولية عن الهجوم، قائلا إن جاسوسا شهيرا للقوات الأمريكية قُتل.

وكثفت طالبان هجماتها على القوات الأمنية والحكومة في الشهور الماضية، كما أن قياديها يرسلون مسلحين لاستهداف جنود رفيعي المستوى ورجال شرطة ومسؤولين حكوميين وقضاة وعلماء دين.

المصدر: د ب أ