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خسارة مرشح ترامب لرئاسة منظمة الهجرة الدولية

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خسارة مرشح ترامب لرئاسة منظمة الهجرة الدولية
Globallookpress Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
المرشح الأمريكي لمنصب الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية كين أيزكس
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خسر المرشح الأمريكي لمنصب الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية كين أيزكس، فيما تم انتخاب البرتغالي أنطونيو فيتورينو لشغل هذا المنصب.

وذكرت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن فوز فيتورينو في أعقاب عملية الانتخاب التي استمرت نحو 5 ساعات وتطلبت 4 جولات من التصويت.

وتفوق فيتورينو على المرشح الأمريكي ومرشحة كوستا ريكا، النائبة الحالية لأمين عام المنظمة لاورا تومبسون.

ومن المقرر أن يباشر الأمين العام الجديد مهامه اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، حيث سيحل محل الأمريكي ويليام لايسي سوينغ، الذي ترأس المنظمة خلال فترتين متتاليتين، مدة كل منهما 5 سنوات.

ويرى المراقبون أن خسارة أيزكس توجه ضربة موجعة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان منصب الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية تقليديا من نصيب الدبلوماسيين الأمريكيين.

ورأى بعض المراقبين خسارة المرشح الأمريكي بمثابة رفض لسياسات ترامب في مجال الهجرة، التي تسببت بانتقادات كثيرة للإدارة الأمريكية واتهامها بمعاداة المسلمين وكراهية الغرباء. كما أثارت تعليقات أيزكس ذاته على موقع "تويتر" جدلا في الولايات المتحدة، حيث اعتبرها الكثيرون معادية للمسلمين.

أما أنطونيو فيتورينو (61 عاما)، فإنه سياسي اشتراكي برتغالي، وكان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في حكومة أنطونيو غوتيريش في 1995 – 1997، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: فرانس برس

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